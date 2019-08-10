Tottenham 3 - 1 Aston Villa (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.
White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.
GÜNÜN SONUÇLARI
West Ham United - Manchester City: 0-5
Bournemouth - Sheffield United: 1-1
Burnley - Southampton: 3-0
Watford - Brighton: 0-3
Crystal Palace - Everton: 0-0