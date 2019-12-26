Tottenham-Brighton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'de 19. haftanın açılış maçında Jose Mourinho yönetiminde iyi bir grafik çizen Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.
Brighton, Adam Webster'in 37. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devrenin başında Harry Kane ile beraberliği yakalayan Tottenham, Dele Alli'nin 72. dakikadaki golüyle öne geçti: 2-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 29'a çıkarırken Brighton & Hove Albion ise 20 puanda kaldı.
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