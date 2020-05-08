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  5. 08 Mayıs 2020 13:24

Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Premier Lig'e verilen arada 27 yaşındaki Güney Koreli futbolcu askere gitti ve 3 haftalık zorunlu eğitim kampı görevini bitirdi.

Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaptı
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İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi. Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

(AA)

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Tottenham , Premier Lig , son
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