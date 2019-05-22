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  5. 22 Mayıs 2019 23:07

Unai Emery: Mbappe, Real Madrid'e gitmek istedi

Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörlerinden Unai Emery, kendi döneminde Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmak istediğini itiraf etti.

Unai Emery: Mbappe, Real Madrid'e gitmek istedi
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Unai Emery, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamada kendisinin PSG'yi çalıştırdığı dönemde Fransız yıldızın Real Madrid'e gitmek istediğini ve hatta Barcelona'ya transfer olma olaslığını bile dile getirdiğini aktardı.

47 yaşındaki İspanyol teknik adam, yaptığı açıklamada, "Mbappe, benim dönemimde gözünü kararttı ve Real Madrid'e gitmek istedi. Onunla ve babasıyla konuşarak, Fransa'da önemli bir projede olduğunu söyleyip onu kalmaya ikna ettim. Ayrıca kalmak için biraz da para istedi, PSG de bunu halletti" dedi.

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 42 karşılaşmada 38 gol 17 asistlik performans sergiledi.

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