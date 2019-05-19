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  5. 19 Mayıs 2019 12:31

Vincent Kompany, Manchester City'den ayrılıyor

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin, kaptanlığını yaptığı İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den ayrılacağı açıklandı.

Vincent Kompany, Manchester City'den ayrılıyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford'ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon (FA) Kupası finali, Kompany'nin 11 yıllık Manchester City kariyerinin son maçı oldu. Anderlecht ve Hamburg'da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City'ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi. 33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 İngiltere Premier Lig, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

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