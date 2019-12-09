Vitor Pereira Everton'ın radarına girdi!

Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Marco Silva'nın görevine son verildi.

Merseyside ekibinin son maçında takımı yardımcı antrenör Duncan Ferguson çıkarırken gözler Goodison Park'ın yeni patronunu bekliyor.

Mirror'da yer alan habere göre Everton, yeni teknik direktör konusunda birçok ismi gündemine aldı. Bu teknik direktörlerden biri de Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira oldu.

Son iki sezonu Çin ekiplerinden Shanghai SIPG'de geçiren ve bu süreçte takıma bir lig şampiyonluğu kazandıran Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Everton'da Vitor Pereira dışında birçok ismin daha adı kulüple anılıyor. Monaco'da görev yapan Leonardo Jardim, Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag ve Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in adaylıklarının yanı sıra Duncan Ferguson'la da kalıcı sözleşme imzalanabileceği konuşuluyor.

