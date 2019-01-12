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  5. 12 Ocak 2019 19:03

West Ham 1 - 0 Arsenal

Premier Lig'in 22. haftasında ilk 4 mücadelesi veren Arsenal deplasmanda West Ham United'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyet golü Declan Rice'tan geldi.

West Ham 1 - 0 Arsenal
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Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, Londra Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi West Ham United, 48. dakikada Declan Rice'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Son 4 lig maçında 4 puan alan Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı. Puanını 31'e çıkaran West Ham United maç fazlasıyla 8'inci sıraya yükselirken, Arsenal ise 41 puanla 5'inci sırada kaldı.

arsenal , west ham
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