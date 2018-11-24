West Ham United 0 - 4 Manchester City

Premier Lig lideri Manchester City, West Ham United'ı deplasmanda 4-0 yendi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. dakikada David Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 19'da Raheem Sterling skoru 2-0 yaptı. 14. dakikada Leroy Sane'nin golüyle Manchester City iyice rahatladı ve konuk ekip ilk yarıyı da 3-0 önde tamamladı.

Maçta son sözü yine Sane söyledi. Alman oyuncu 90+2'te tekrar ağları havalandırırken; Manchester City, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Maç boyunca kendini fazla sıkmayan City, üst üste 5. maçını da kazandı ve puanını 35 yaparak liderliğğini sürdürdü. Kötü gidişe dur diyemeyen West Ham United ise 12 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Watford 0 - 3 Liverpool

Everton 1 - 0 Cardiff City

Brighton 1 - 1 Leicester City

Fulham 3 - 2 Southampton

Manchester United 0 - 0 Crystal Palace

