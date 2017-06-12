Arsenal, Hakan Çalhanoğlu’nun peşinde

Sezonu 75 puanla 5. sırada tamamlayarak, 20 sene sonra ilk kez Devler Ligi potası dışında kalan Arsenal’in, Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.

Almanların yüksek tiralı gazetelerinden Bild’in haberine göre Londra ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Leverkusen’e 17.6 milyon Pound’luk (69 milyon TL) bir teklifte bulundu. Kırmızı- Siyahlılar, teklifi düşünmek için süre isterken, genç futbolcu Premier Lig’e gitmeye sıcak bakıyor. Hakan, geçtiğimiz günlerde FIFA’dan aldığı 4 aylık futboldan men cezasını tamamlamıştı.



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