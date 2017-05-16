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  5. 16 Mayıs 2017 15:42

''Barcelona ve Bayern Münih'in başında olsam kovulurdum''

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibinde başarısız olduğunu itiraf etti.

''Barcelona ve Bayern Münih'in başında olsam kovulurdum''
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Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, başarısız bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Normal şartlarda büyük kulüpte çalışan benim durumumdaki bir teknik adamın kovulması gerekirdi. Burada bana ikinci bir şans verildi ve gelecek sezon bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Daha önce çalıştığı kulüplerde aynı durumu yaşamış olsa kendisine ikinci bir şans verilmeyeceğini itiraf eden 46 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi. Böyle takımlarda kazanmak ve gazetelerin yarınki manşetlerinde olmak zorundasınız. Kazanamazsanız görevinizden olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona ve Bayern Münih'te birçok kupa kazanma başarısı gösteren Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda, Federasyon Kupası'na yarı finalde ve Lig Kupası'na 4. turda veda etti.  Manchester City, Chelsea'nin şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Lig'de ise 72 puanla 4. sırada yer alıyor.

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