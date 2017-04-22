''Bize o çamuru atanlar ülkeye saldıranlardı''
Marcelo için Lyon ve Marsilya harekete geçti
Galatasaray'dan Rachid Ghezzal hamlesi
Mesut Özil satışa çıkardı ! 1 saatte tükendi...
Mesut Özil satışa çıkardı ! 1 saatte tükendi...
THY Euroleague bizden sorulur ! Tarih yazdık...
THY Euroleague bizden sorulur ! Tarih yazdık...
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım açıklaması !
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım açıklaması !
Futbolcusuna sahip çıktı: ''Ona laf söyletmem''
Futbolcusuna sahip çıktı: ''Ona laf söyletmem''
Gaziantepspor'dan kritik galibiyet
Gaziantepspor'dan kritik galibiyet
Ahmet Çakar derbi favorisini açıkladı
Ahmet Çakar derbi favorisini açıkladı
Tosic üzüntüsünü gizleyemedi
Tosic üzüntüsünü gizleyemedi
Muharrem Usta'dan Beşiktaş'a tebrik
Muharrem Usta'dan Beşiktaş'a tebrik
  1. 22 Nisan 2017 14:19

Bonucci Manchester City yolunda

Juventus'un süper defans oyuncusu Bonucci, Manchester City ile anlaşmak üzere.

Bonucci Manchester City yolunda
A+ A-

İngiliz medyası, Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın geçen sezon gerçekleştiremediği Juventuslu Bonucci transferinde bu kez çok ısrarcı olduğunu yazdı.

50'YE VERMEDİLER

30 yaşındaki futbolcu için PSG'nin 2014'te Chelsea'ye ödediği 50 milyon pound'un üzerine çıkılacağı ve Bonucci'nin bonservisi en yüksek savunma oyuncusu olacağı yazıldı.

BONUCCİ'NİN ELİ GÜÇLÜ

İtalyan futbolcunun bu yaz Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın ilk tercihi olacağını yazan The Telegraph, Chelsea ve Manchester United'ın da futbolcuyla ilgilenmesi ve Bonucci'nin Aralık ayında imzaladığı yeni kontrat nedeniyle fiyatının düşmeyeceğini hatta artacağını öne sürdü. The Telegraph, Manchester City'nin İtalyan stoper Bonucci için 55 milyon pounda kadar çıkacağını ve bu transferde daha şanslı olan taraf olduğunu da belirtti.

Manchester City , Bonucci , transfer , juventus