Sosa'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Tolgay Arslan Trabzonspor yolunda !
Galatasaray'dan 4 bomba birden !
Şampiyonluk maçının biletleri satışta
Şampiyonluk maçının biletleri satışta
Manchester saldırısı sonrası iptal kararı !
Manchester saldırısı sonrası iptal kararı !
Demet Akalın'dan kağıt toplayıcı şampiyona destek
Demet Akalın'dan kağıt toplayıcı şampiyona destek
Eric Cantona: Yakalarımı kaldırıyordum çünkü...
Eric Cantona: Yakalarımı kaldırıyordum çünkü...
Erzurumsporlu binlerce taraftar İstanbul’a akın etti
Erzurumsporlu binlerce taraftar İstanbul’a akın etti
Trabzonspor Kadıköy’de rekor peşinde
Trabzonspor Kadıköy’de rekor peşinde
F1 şampiyonunun başarı sırrı şok etti !
F1 şampiyonunun başarı sırrı şok etti !
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu !
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 24 Mayıs 2017 18:33

Chelsea şampiyonluk kutlamalarını iptal etti

Chelsea Kulübü, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti.

Chelsea şampiyonluk kutlamalarını iptal etti
A+ A-

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester kentinde meydana gelen ve 22  kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sebebiyle İngiltere Premier Lig  şampiyonluğunu kutlamanın uygun olmayacağı, bu yüzden 28 Mayıs Pazar günü Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan zafer turunun iptal edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, mevcut koşullarda Londra sokaklarında yapılacak biletsiz  bir organizasyonun risk oluşturabileceği aktarılarak taraftarların bu kararı  anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.
 
Ayrıca Chelseali futbolcuların, terör saldırısında hayatını  kaybedenler için 27 Mayıs Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak Federasyonu Kupası  finalinde sahaya siyah bantla çıkacağı belirtildi.

manchester saldırısı , iptal , kutlama , chelsea