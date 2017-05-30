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  5. 30 Mayıs 2017 20:05

Ederson tarihin en pahalı kalecisi olacak

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u renklerine bağlamak istiyor.

Ederson tarihin en pahalı kalecisi olacak
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Bu sezon kalecilerinden beklediğini bulamayan Manchester City, Caballero ile yollarını ayırdıktan sonra gözünü Benfica'nın genç file bekçisi Ederson'a çevirdi.

Kupa zaferi sonrası Benfica'daki muhtemelen son maçını oynadığını söyleyen 23 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde
kendisini City'e bağlayan imzayı atması bekleniyor.

40 milyon euro

İngiliz ekibinin kasasından bu transfer için 40 milyon euro çıkacak. Ederson böylece Gianluigi Buffon'u geride bırakarak futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını alacak. City daha önce de 50 milyon euro karşılığında Monaco'nun yıldızı Bernardo Silva'yı renklerine bağlamıştı.

ederson , kaleci , manchester city