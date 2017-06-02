Enes Ünal için '20 milyon euro'ya geri alırız' maddesi

İngiliz basını, yerli statüsünde oynaması ve çalışma izni alabilmesi için yeterli kriterleri oluşmayan Enes Ünal’ın bu nedenle satıldığını, ancak Manchester City’nin koydurduğu özel madde ile genç oyuncudan vazgeçmediğini gösterdiğini yazdı.

Enes Ünal’ın Manchester City’den Villarreal’e transferi İngiltere’de de geniş yankı yarattı. Bursaspor’dan City’ye 3 milyon euro karşılığında giden 20 yaşındaki forvet 14 milyon euroya İspanya’nın yolunu tuttu. Ancak İngiliz ekibinin sözleşmeye koydurduğu, istemeleri takdirde oyuncuyu 20 milyon euroya geri alabileceklerine yönelik madde, Ada basınında City’nin oyuncudan vazgeçmediği şeklinde değerlendirildi.

Bu bağlamda İngiltere’deki yabancı kuralına dikkat çekildi. Bir futbolcunun yerli statüsünde oynaması ve çalışma izni alabilmesi için, ülkesinin milli takımının son iki yıldaki maçlarının en az % 45’inde forma giymiş olması gerektiği, Enes Ünal’ın buna uymadığına dikkat çekildi. Villarreal resmi internet sitesinden “Türk futbolcu Avrupa futbolunun en çok gelecek vaat eden isimleri arasında” ifadeleriyle takdim edilen Enes’in büyük bir oyuncu olacağını öngören Cityli yöneticilerin, oyuncuyu gelecekte tekrar kadrosuna katabilme hesabında olduğu kaydedildi.

İlk torpido Enes Ünal

İspanyol medyası Enes Ünal’ın transferine geniş yer ayırdı. Dört yıllık imza atan oyuncunun, Manchester City’e geri dönüşünü mümkün kılacak maddenin kontratta yer almasına özellikle dikkat çekildi.

Bakambu, Soldado, Sansone ve Adrian gibi isimleri kadrosunda bulunduran Villarreal’in, Enes Ünal transferiyle hücum hattını daha da güçlendirdiği belirtildi. Genç yıldızın Twente’de geçirdiği muhteşem sezon, 32 maçta 18 gollük performansı da dikkat çekilen bir diğer noktaydı. Cadena Ser’de denizaltı lakaplı takıma vurgu yapılarak “Denizaltı saldırısından sonra ilk torpido Enes” başlığı atıldı.

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