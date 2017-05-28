Statlardan 'Arena' kelimesi kalktı !
Galatasaray Adası yıkılıyor !
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın şampiyonluğu garanti değil
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş’ın şampiyonluğu garanti değil
Arsenal Chelsea'yi devirdi sezonu kupayla kapattı
Arsenal Chelsea'yi devirdi sezonu kupayla kapattı
Ergin Ataman yolun sonunda
Ergin Ataman yolun sonunda
Erman Toroğlu: Moussa Sow'un golü...
Erman Toroğlu: Moussa Sow'un golü...
Ersun Yanal: Çok önemli saydığım...
Ersun Yanal: Çok önemli saydığım...
Antalyaspor Avrupa aşkına ! Gol yağmuru...
Antalyaspor Avrupa aşkına ! Gol yağmuru...
Arda Turan ve Mesut Özil'den 'Ramazan' mesajı
Arda Turan ve Mesut Özil'den 'Ramazan' mesajı
Wesley Sneijder'den erken veda ! Büyük şok...
Wesley Sneijder'den erken veda ! Büyük şok...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 28 Mayıs 2017 10:24

FA Cup Arsenal'in !

Arsenal, FA Cup finalinde şampiyon Chelsea'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve FA Cup'ın sahibi oldu.

FA Cup Arsenal'in !
A+ A-

Premier League şampiyonu Chelsea, hemşehrisi ve ezeli rakibi Arsenal ile FA Cup finalinde bir araya geldi. Arsene Wenger’in öğrencileri sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve son dört sezonda üçüncü kez kupayı müzelerine götürdü.

Arsenal, 4. dakikada Alexis Sanchez’in attığı golle müsabakaya adeta 1-0 önde başladı. Skor üstünlüğünü uzun süre korumayı başaran Topçular, 68’de Victor Moses’in oyundan atılmasıyla ciddi bir avantaj elde etti.

Buna rağmen Chelsea 76’da Diego Costa’nın golüyle eşitliği sağlamayı başardı. Golden üç dakika sonra ise kırmızı-beyazlılar yeniden öne geçti. 78’de oyuna giren Giroud, 79’da ortayı yaptı, Aaron Ramsey skoru 2-1’e getirdi.

Oyunun son dakikalarında Mesut Özil net fırsatlardan yararlanamazken Arsenal, Wembley’de müsabakayı 2-1 sonlandırmayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Antonio Conte de ‘double’ yapma şansını değerlendiremedi.

arsenal , chelsea , fa cup