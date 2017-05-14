Hull city küme düştü !

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace ile Hull City karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Crystal Palace, 3-0 kazandı.

HULL CITY KÜME DÜŞEN 3. TAKIM OLDU



Crystal Palace'a kritik galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Wilfred Zaha, 34. dakikada Christian Benteke ve 85. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı. Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, puanını 41 yaptı ve 1 hafta kala kümede kalmayı garantledi.

Hull City ise 34 puanda kaldı ve Sunderland ile Middlesbrough'dan sonra Premier Lig'den düşen üçüncü takım oldu.

Crystal Palace, son hafta Manchester United'a konuk olacak. Hull City ise son Premier Lig maçını Tottenham ile sahasında oynayacak.