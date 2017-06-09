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  5. 09 Haziran 2017 20:09

Ibrahimovic Manchester United’dan ayrıldı

Manchester United, Zlatan Ibrahimovic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Ibrahimovic Manchester United’dan ayrıldı
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United, dünya yıldızı futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile yollarını ayırdı. Sky Sports’un verdiği son dakika bilgisine göre, İsveçli futbolcu 1 sezon geçirdiği kulübüyle bağlarını kopardı. Yıldız oyuncunun 30 Haziran 2017’de sözleşmesi bitiyordu. Kırmızı Şeytanlar yaşadığı sakatlıktan dolayı geleceği belirsiz olan yıldız oyuncu ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve geri dönüşü ocak ayını bulacak olan 35 yaşındaki futbolcu, kariyerine artık başka kulüpte devam edecek.

AMK Gazetesi

manchester united , ibrahimovic