İngiliz basınından Arsene Wenger'e yaylım ateşi

Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'in başında bu sezon sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi şansını dahi zora sokan Fransız teknik direktörün durumu, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Mağlubiyetin ardından, "Crystal Palace, Arsenal'in ilk 4 umutlarına zarar verdi" başlığını atan BBC, Selhurst Park'taki kırmızı-beyazlı taraftarların Wenger'in istifasını istediklerini yazdı.

Andros Townsend'in attığı ilk gol anındaki fotoğrafı sayfasında paylaşan The Times, sergilenen kötü performansa atıfta bulunarak, "Wenger saygı görüyordu, şimdi ise alay ediliyor." ifadesini kullandı. Gazete, Crystal Palace taraftarlarının 67 yaşındaki teknik adamla dalga geçerek, "Wenger, senin kalmanı istiyoruz." ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.

"Arsene Wenger döneminde, küçük düşürücü mağlubiyetlerle sona yaklaşılıyor." başlığıyla haberi okuyucularına duyuran The Sun, Wenger'in 21 yıllık Arsenal kariyerinde ilk kez art arda 4 deplasman maçını kaybettiğini, Londra ekibinin taraftarlarının ise oyunculara yönelik, "Bu formayı giymeye layık değilsiniz." sözlerini aktardı.

The Telegraph ise bir Arsenal taraftarının elinde gösterdiği "Yeter artık yeter. Wenger dışarı." fotoğrafına yer vererek, takıma karşı gösterilen tepkilere ve Theo Walcott'un bu durum karşısında özür dilemesine yer verdi.

"Bu sezonki Arsenal'in kötü performansının 5 sebebi" başlıklı haberi okuyucularıyla paylaşan The Independent, yaz transfer döneminde kaliteli transferlerin yapılmaması, Wenger'in kötü savunma kurgusu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Şilili Alexis Sanchez ile bir türlü sözleşme yenilememesi, Wenger'in aldığı kararların yanlışlığı ve lider oyuncu eksikliğini sıraladı.

İngiltere'de futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Gary Lineker, sosyal medya hesabından Fransız teknik adama yönelik paylaştığı mesajda "Arsene Wenger'in bu hafta yeni sözleşme ilanını göremeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Chelsea ve Blackburn Rovers'ın eski futbolcusu Chris Sutton ise deneyimli teknik adam için, "Arsene Wenger, bir zamanlar yenilmezleri yönetiyordu. Şu an ise kaybedenleri yönetiyor. O gitmeli çünkü futbolcular onu dinlemiyor." dedi.