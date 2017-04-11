Fenerbahçe Vagner Love'u istiyor
Igor Tudor ve futbolcular birbirine girdi iddiası
Melo'dan, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a mesaj
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Advocaat, Abdullah Avcı'dan daha keyifliydi
Advocaat, Abdullah Avcı'dan daha keyifliydi
Ne oldu sana Semih Kaya ! Şaç baş yoldurdu...
Ne oldu sana Semih Kaya ! Şaç baş yoldurdu...
Yusuf Yazıcı için flaş açıklama: ''Avrupa'ya...''
Yusuf Yazıcı için flaş açıklama: ''Avrupa'ya...''
Adebayor 6 yıl sonra hat-trick yaptı !
Adebayor 6 yıl sonra hat-trick yaptı !
  1. 11 Nisan 2017 14:16

İngiliz basınından Arsene Wenger'e yaylım ateşi

Dün akşam C.Palace deplasmanında resmen bozguna uğrayan Arsene Wenger, bir kez daha istifaya davet edildi.

İngiliz basınından Arsene Wenger'e yaylım ateşi
A+ A-

Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'in başında bu sezon sergilediği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi şansını dahi zora sokan Fransız  teknik direktörün durumu, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Mağlubiyetin ardından, "Crystal Palace, Arsenal'in ilk 4 umutlarına zarar verdi" başlığını atan BBC, Selhurst Park'taki kırmızı-beyazlı taraftarların Wenger'in istifasını istediklerini yazdı.

Andros Townsend'in attığı ilk gol anındaki fotoğrafı sayfasında  paylaşan The Times, sergilenen kötü performansa atıfta bulunarak, "Wenger saygı  görüyordu, şimdi ise alay ediliyor." ifadesini kullandı. Gazete, Crystal Palace  taraftarlarının 67 yaşındaki teknik adamla dalga geçerek, "Wenger, senin kalmanı  istiyoruz." ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.

"Arsene Wenger döneminde, küçük düşürücü mağlubiyetlerle sona yaklaşılıyor." başlığıyla haberi okuyucularına duyuran The Sun, Wenger'in 21 yıllık Arsenal kariyerinde ilk kez art arda 4 deplasman maçını kaybettiğini,  Londra ekibinin taraftarlarının ise oyunculara yönelik, "Bu formayı giymeye layık değilsiniz." sözlerini aktardı.

The Telegraph ise bir Arsenal taraftarının elinde gösterdiği "Yeter  artık yeter. Wenger dışarı." fotoğrafına yer vererek, takıma karşı gösterilen  tepkilere ve Theo Walcott'un bu durum karşısında özür dilemesine yer verdi.

"Bu sezonki Arsenal'in kötü performansının 5 sebebi" başlıklı haberi  okuyucularıyla paylaşan The Independent, yaz transfer döneminde kaliteli  transferlerin yapılmaması, Wenger'in kötü savunma kurgusu, Türk asıllı Alman  futbolcu Mesut Özil ve Şilili Alexis Sanchez ile bir türlü sözleşme yenilememesi,  Wenger'in aldığı kararların yanlışlığı ve lider oyuncu eksikliğini sıraladı.

İngiltere'de futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Gary  Lineker, sosyal medya hesabından Fransız teknik adama yönelik paylaştığı mesajda  "Arsene Wenger'in bu hafta yeni sözleşme ilanını göremeyeceğiz." açıklamasında  bulundu.

Chelsea ve Blackburn Rovers'ın eski futbolcusu Chris Sutton ise  deneyimli teknik adam için, "Arsene Wenger, bir zamanlar yenilmezleri  yönetiyordu. Şu an ise kaybedenleri yönetiyor. O gitmeli çünkü futbolcular onu  dinlemiyor." dedi.

istifa , wenger , arsenal , ingiliz basını