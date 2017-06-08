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  5. 08 Haziran 2017 20:27

Leicester Shakespeare ile yola devam ediyor

Leicester City, Craig Shakespeare ile yola devam edeceklerini ve 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Leicester Shakespeare ile yola devam ediyor
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, teknik direktörü Craig Shakespeare ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adam ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, şubat ayından görevine son verilen İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin ardından takımın başına getirilmişti.

İngiliz teknik adamın göreve gelmesinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak küme düşme hattından uzaklaşan Leicester City, ligi 44 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.

teknik direktör , Leicester City , craig shakespeare