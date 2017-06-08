Leicester Shakespeare ile yola devam ediyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, teknik direktörü Craig Shakespeare ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adam ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.



Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, şubat ayından görevine son verilen İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin ardından takımın başına getirilmişti.



İngiliz teknik adamın göreve gelmesinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak küme düşme hattından uzaklaşan Leicester City, ligi 44 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.