''4 transfer yaptık, yeni hocamızı Pazartesi günü açıklayacağız''
Beşiktaş Lens'e karşılık Tolgay Arslan'ı veriyor
Fenerbahçe'den Valbuena'ya 10 milyon euro
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
Mahrez bombası ! İşte yeni takımı...
Mahrez bombası ! İşte yeni takımı...
Rekorları parçalayan adam: Şenol Güneş
Rekorları parçalayan adam: Şenol Güneş
Ospina açıkladı: ''Kiralık da olsa gitmek isterim''
Ospina açıkladı: ''Kiralık da olsa gitmek isterim''
Ahmet Çakar: ''Bursaspor küme düşer''
Ahmet Çakar: ''Bursaspor küme düşer''
Bruma Galatasaray'a veda etti !
Bruma Galatasaray'a veda etti !
Robin van Persie Hollanda'ya gitti
Robin van Persie Hollanda'ya gitti
Simon Kjaer resmen imzayı atıyor !
Simon Kjaer resmen imzayı atıyor !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 03 Haziran 2017 15:01

Mahrez Arsenal'e gidiyor

Leicester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez Arsenal'e transfer oluyor.

Mahrez Arsenal'e gidiyor
A+ A-

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ile ilgilendiklerini doğruladı.

Başkent ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayan Fransız teknik adam, Leicester City'den ayrılmak istediğini açıklayan 26 yaşındaki Mahrez'in transferini değerlendirdiklerini belirterek, "Onun için teklifte bulunduk mu? Henüz değil. Bunun anlamı yapabiliriz de yapmayabiliriz de." ifadelerini kullandı.

TARİHİ ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN

Cezayirli futbolcunun iki sezon önce Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda önemli etkisi olduğunu belirten Wenger, geçen sezon yaşanan sıkıntıların Mahrez'in kalitesinden bir şey götürmediğini söyledi.

Fransa'nın Le Havre takımından 2014 yılında 400 bin sterlin bonservisle Leicester City'e gelen Mahrez, şampiyonluk turu attığı sezonun ardından Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.

Mahrez ile birlikte şampiyon kadroda yer alan Fransız futbolcu N'Golo Kante, geçen sezon başında Chelsea'ye transfer olmuştu. 

arsenal , transfer , mahrez