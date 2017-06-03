Mahrez Arsenal'e gidiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ile ilgilendiklerini doğruladı.

Başkent ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayan Fransız teknik adam, Leicester City'den ayrılmak istediğini açıklayan 26 yaşındaki Mahrez'in transferini değerlendirdiklerini belirterek, "Onun için teklifte bulunduk mu? Henüz değil. Bunun anlamı yapabiliriz de yapmayabiliriz de." ifadelerini kullandı.

TARİHİ ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN

Cezayirli futbolcunun iki sezon önce Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda önemli etkisi olduğunu belirten Wenger, geçen sezon yaşanan sıkıntıların Mahrez'in kalitesinden bir şey götürmediğini söyledi.

Fransa'nın Le Havre takımından 2014 yılında 400 bin sterlin bonservisle Leicester City'e gelen Mahrez, şampiyonluk turu attığı sezonun ardından Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.

Mahrez ile birlikte şampiyon kadroda yer alan Fransız futbolcu N'Golo Kante, geçen sezon başında Chelsea'ye transfer olmuştu.