Manchester United ile Griezmann anlaştı !

Manchester United'dan yılın bombası: Antoine Griezmann... Atletico Madrid'in Fransız yıldızını ısrarla isteyen Jose Mourinho'un istediğini elde ettiği ve 26 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

89 milyon Pound

Serbest kalma bedeli olan 89 milyon Pound'u ödemeyi planlayan United, oyuncuyla da görüşerek isteklerini kabul etti.

Griezmann ile 5 yıllık anlaşma

The Sun'da yer alan haberde, Griezmann ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edildi. Fransız yıldız için Kırmızı Şeytanlar'ın, serbest kalma bedeli, bonuslar ve oyuncunun alacağı ücret dahil 170 milyon Pound ödeyeceği yazıldı.

Antoine Griezmann'a haftalık 280 bin Pound'un verileceği belirtildi.