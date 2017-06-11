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  5. 11 Haziran 2017 10:59

Manchester United ilk transferini yaptı

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Manchester United, Portekiz devi Benfica'dan İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer etti.

Manchester United ilk transferini yaptı
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Benfica’dan stoper Victor Lindelöf’ü renklerine kattığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar İsveçli futbolcu ile anlaştıklarını resmi organlarıyla duyurdu.

İngilizlerin Lindelöf için 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. 22 yaşındaki savunmacı, Manchester United’ın bu sezonki ilk transferi oldu.

Kaleci Ederson’u Manchester City’ye 40 milyon Euro bonservis ile satan Benfica, Lindelöf’ten de buna yakın bir rakam kasasına koymuş olacak.

AMK Gazetesi

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