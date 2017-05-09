Menajer Raiola 1 yılda server kazandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon başında Mourinho, Ibrahimovic ve Pogba gibi sansayonel transferle yapmasına karşın ligde ilk 4'ün dışında yer alıyor.

Kırmızı Şeytanların bu kötü formu, ada basınında tartışılırken, çarpıcı gerçeklerin de gün yüzüne çıkarılmasına ortam hazırladı. Bugünün gündem yaratan konusu ise; Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ve bu iki futbolcunun menajeri Mino Raiola'nın bu sezon kazandığı inanılmaz ücretler oldu.

İbrahimovic, Premier Lig'in en pahalısı!

35 yaşındaki İsveçli süper star, adeta yıllanmış şarap gibi yaşlandıkça değeri katlamaya devam ediyor. Paris Saint Germain'den bonservis bedeli ödemeden alınan Zlatan, 2016 - 2017 sezonunun tamamında bonuslar hariç 19,11 milyon pound kazandı. Golcü oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık kazancı toplam 21,97 milyon Pound (Yaklaşık 102 milyon TL) etti. Böylece Ibrahimovic, İngiltere Premier Lig tarihinin en çok kazanan futbolcusu ünvanının da sahibi olmayı başardı.

Ibrahimovic'in 2016-2017 sezonu gelirleri

Yıllık maaşı: 19,11 milyon Pound

Haftalık: 367,64 bin Pound

Toplam gol bonusu: 2,86 milyon Pound

Sezon toplamı: 21,97 milyon Pound (102.112.116 TL)

Haftalık: 422,5 bin Pound

Sözleşmedeki özel maddeler:

Gelecek sezon takımda kalması ve takımın da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde 500 bin pound, yarı finale yükselmesi halinde 1,25 milyon Pound, finale yükselmesi halinde 2,75 milyon pound ve finalde kupayı kazanması halinde de 5,25 milyon Pound daha ekstra prim alacak.

Pogba, Ibrahimovic'in yarısından bile az kazanıyor

Dünyanın en pahalı futbolcusu olarak transfer edilen Paul Pogba, maaş tablosunda ise Ibrahimovic'in çok gerisinde kalıyor. 24 yaşındaki yıldız, imaj hakları dahil yıllık 11,48 milyon Pound (41 milyon TL) kazanıyor

Raiola, Pogba'dan çok kazandı!

Transferleri yapan Manchester United, futbolu oynayan oyuncular olmasına karşın bu sezonun kazananı ise iki futbolcunun menajeri Mino Raiola oldu. 89 milyon Pound'luk Pogba transferinden 22,8 milyon Pound pay alan Raiola, kulüpten ve futbolcudan aldığı ekstra ödemelerle tam 41,39 milyon Pound'u cebine koydu.

Raiola'nın Pogba transferinden aldığı pay

Pogba'nın 89 milyon Pound'luk bonservis bedelinden pay: 22,8 milyon Pound

Gelecekte yapılacak ödeme (5 taksit halinde): 16,39 milyon pound

Eksta ödeme (Pogba tarafından ödenen): 2,2 milyon pound

Toplam: 41,39 milyon Pound (148.689.436 TL)