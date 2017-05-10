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  5. 10 Mayıs 2017 19:43

Premier Lig'de dev takas !

Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Manchester City, golcü oyuncunun transfer edilebilmesi için 50 milyon Pound ve Jason Denayer'i gözden çıkardı.

Premier Lig'de dev takas !
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Manchester City menajeri Joseph Guardiola, Arsenal'in yıldız golcüsü Alexis Sanchez'in peşine düştü. City, Şilili yıldızı alabilmek için para artı takas formülünü deneyecek.

City'den Alexis atağı

Londra ekibinin patronu Arsene Wenger, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili yıldızını satmayı düşünmüyor, ancak transferde ısrarcı olan City ise hem 50 milyon pound bonservis bedelini, hem de Wenger'in takibindeki Jason Denayer'i pazarlığa dahil ederek Fransız teknik adamın aklını çelecek gibi duruyor.

Alexis Sanchez, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 46 resmi karşılaşmada 24 gol atıp 18 de asist yaparak performansıyla göz kamaştırdı.

2015-2016 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Denayer ise, bu yıl kiralandığı Sunderland'de 28 kez saha çıktı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 2020 yılına kadar Manchester City'yle sözleşmesi bulunuyor.

arsenal , deyaner , manchester city , sanchez