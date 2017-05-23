Beşiktaş Dudu ile anlaşmaya vardı !
Ozan Tufan gözaltına alındı !
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı !
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabilir !
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabilir !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 23 Mayıs 2017 15:52

Premier Lig'in en iyisi Conte

Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, İngiltere Premier Lig'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'in en iyisi Conte
A+ A-

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Londra ekibini  tarihindeki 6. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan  oylamayla Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü  bildirildi.

Ligde ilk 6 haftada 8 puan kaybeden Chelsea, Conte'nin 3-4-3'lük  taktik dizilişe geçmesinin ardından önemli bir çıkış yakalamış ve üst üste 13  galibiyet elde etmişti.

"Maviler", İtalyan teknik adam yönetiminde 30 galibiyet, 3 beraberlik  ve 5 mağlubiyetlik performans sergileyerek sezonu 93 puanla lider tamamlamıştı.

adamlık kariyerinde 5. lig şampiyonluğuna ulaşan Conte, geçen  yıl ekim, kasım ve aralık aylarında da Premier Lig'de ayın teknik direktörü  unvanına layık görülmüştü.

Conte, Leicester City'yi geçen sezon tarihindeki ilk Premier Lig  şampiyonluğuna ulaştıran Claudio Ranieri'nin ardından bu ödüle layık görülen  ikinci İtalyan teknik direktör oldu.

conte , Premier Lig , en iyi teknik direktör