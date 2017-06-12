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  5. 12 Haziran 2017 22:39

Sociedad'tan Adnan Januzaj'a müthiş rakam

Adnan Januzaj'ın İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer olacağı iddia edildi.

Sociedad'tan Adnan Januzaj'a müthiş rakam
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Manchester United'ta beklentilerin çok altında olan ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sunderland'de kiralık olarak geçiren Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Januzaj'ın İspanya'ya transfer olacağı iddia edildi.

İspanya basınında çıkan habere göre 22 yaşındaki futbolcu, Real Sociedad'a transfer olmaya çok yakın. United ile sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Januzaj için Mourinho gitmesine onay verdi.

İngiliz ekibinin Belçikalı futbolcu için 10 milyon Euro talep ettiği ancak, Real Sociedad'ın genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, görüşmelerin kısa bir süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu ligi son sırada bitiren Sunderland'de geçiren Adnan Januzaj, Premier Lig'de 25 maça çıkarken gol atamadı ve sadece 3 asist üretebildi.

Sporx

Real Sociedad , adnan januzaj