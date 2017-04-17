Terry sezon sonu Chelsea'den ayrılıyor

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Chelsea'de flaş ayrılık! Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli savunma oyuncusu John Terry'nin sezon sonu takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Terry ile yollar ayrılıyor!

Maviler'den yapılan açıklamada sezon sonu tecrübeli savunma oyuncu John Terry ile yolların ayrılacağı duyuruldu. Bu açıklama kısa zamanda sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Terry'nin yeni adresinin Amerika olacağı kulislerde şimdiden konuşulmaya başlanırken oyuncu bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Maviler ile 445 maç...

Chelsea'de profesyonel ve 1998 yılından itibaren kulübünün formasını özverili bir şekilde giyen İngiliz futbolcu sadece gençlik döneminde 2000 yılında Nottingham Forrest'a kiralandı. Bir sezon sonra takımına geri döndü. Maviler'in formasını 445 kez giyen başarılı futbolcu defans oyuncusu olmasına rağmen 37 gole de imza atmayı başardı.