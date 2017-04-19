Terry’den Chelsea’ye veda mektubu !

14 yaşından bu yana Chelsea bünyesinde top koşturan İngiliz stoper John Terry, sezon sonunda kuluüpteki kariyerinin biteceğini resmen duyurdu. Sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınlayan deneyimli savunmacı, bu kulübe olan sevgisinin tarifsiz olduğunu ve bir gün geri döneceğini söyledi.

Terry, “Chelsea’de futbolcu olarak son sezonum. Hala futbol oynamak istiyorum ama Chelsea’deki imkanlar sınırlı. Bu yüzden yeni bir maceraya açılma vakti.” diye konuştu.

İNGİLTERE’DE CHELSEA’DEN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM

Kaptan Terry 2 sezon önce verdiği bir röportajda İngiltere’de Chelsea’den başka bir takımda forma giymeyeceğini söylemişti. 36 yaşındaki futbolcunun ismi Türkiye’de Galatasaray ile anılıyor.