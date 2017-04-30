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  1. 30 Nisan 2017 13:44

Tottenham Wembley'e taşınıyor

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 2017-18 sezonunda iç saha maçlarını Wembley Stadı'nda oynayacak.

Tottenham Wembley'e taşınıyor
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Kuzey Londra ekibi White Hart Lane'den bir süre uzak kalacak...

White Hart Lane'de yeni stadyum inşaatına başlayacak olan Tottenham'da Kulüp Başkanı Daniel Levy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''2017-18 sezonundan itibaren yeni evimiz Wembley olacak. Biran önce White Hart Lane'de dönmek istiyoruz. Yeni yapacağımız stadyum gelecek yıllarda bizim hem büyümemizi hem de daha başarılı bir kulüp olmamızı sağlayacak.'' dedi.

Mimarlığını Archibald Leitch'in yaptığı ve 1898 yılında inşaatına başlanan, 4 Eylül 1899'da açılışı yapılan White Hart Lane'e yıllardan sonra ilk kazma vurulacak ve Tottenham, 2017-18 sezonu boyunca maçlarını Wembley'de oynayacak.

wembley , tottenham