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  5. 01 Haziran 2017 21:13

Yaya Toure City ile devam ediyor

Manchester City'de Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure, sürpriz bir karar verdi ve takımıyla yola devam etme kararı aldı.

Yaya Toure City ile devam ediyor
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Sezon başında mtakımın başına Pep Guardiola'nın geçmesi ile zor günler geçiren ve düzenli bir şekilde kendisine 11de yer bulamayan tecrübeli orta saha Yaya Toure, sürpriz bir karar verdi.

Sezon sonuna doğru Guardiola ile yıldızı barışan sözleşmesi de sona eren Fildişi'li futbolcu Manchester City ile yola devam etmeye karar verdi ve kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

City'nin futbol direktörü Txiki Begiristain, yaptığı açıklamada, " Yaya çok fantastik bir oyuncu ve Guardiola'nın da önem verdiği isimlerin başında geliyor. Kadroda onun yeri çok önemli." ifadelerine yer verdi.

Bu karar Manchester City'nin resmi Twitter hesabından resmen açıklandı. Toure, tecrübesi ve güçlü fiziği ile de serbest oyuncu pazarının en gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni sezonda göstereceği performans merakla bekleniyor.

Yaya Toure , manchester city