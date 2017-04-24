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  1. 24 Nisan 2017 13:10

Zlatan İbrahimovic Futbolu bırakacak mı ?

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak

Zlatan İbrahimovic Futbolu bırakacak mı ?
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İsveçli golcünün 9 ay sonra sahalara dönebileceği ifade edilirken, Zlatan ise sakatlığının ardından futbola veda etmeyeceğini açıkladı.

Normal şartlarda sezon sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zlatan, ”Öncelikle tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Sakatlandım, bir süre futbol oynayamayacağım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Şimdiye dek tek bacakla oynuyordum. Bu yüzden sorun yok. Pes etmek bir seçenek değil. Yakında görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zlatan’ın bu paylaşımı sonrası taraftarlar tecrübeli golcüye destek verdi. Taraftarların, ”Çabuk iyileş. Sana ihtiyacımız var” şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, 63 puanla 5. sırada yer alıyor. Zlatan, bu sezon toplam oynadığı 46 maçta 28 gol atıp 9 kez de asist yapmıştı.

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