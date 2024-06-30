İngiltere Slovakya'yı uzatmalarda devirip, çeyrek finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te Son 16 Turu’nda İngiltere, Slovakya’yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geldi. Schalke Arena’da oynanan karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı.

İngiltere, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümünde Slovakya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 90+5’inci dakikada Jude Bellingham ve 91’inci dakikada Harry Kane kaydetti. Slovakya’nın tek golü ise 25’inci dakikada Ivan Schranz’dan geldi.

İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.