İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bunların hepsi olağanüstü astronomik teklif gelmediği sürece takımda muhafaza edilecektir'' açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin 8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Ali Koç, seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor. Koç, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştirilen Koç, "Daha işimiz bitmedi. Yapmamız gereken bazı konuları henüz istediğimiz gibi yapamadığımız için adaylığa devam edeceğiz dedik. 2'ncisi o eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi ve 3'üncüsü de bugüne kadar anti Fenerbahçe lobisi dediğimiz oluşuma karşı mücadelenin fitilini ateşledik. Bu sezonun 2'nci yarısında net ve sert bir duruşumuz var. İnanın ki Türk futbolunda son 20 yılda yaşananlarla ilgili artık farkındalık yaratılmaya başlandı" diye konuştu.

"BU KULÜP 6 SENE ÖNCESİNE DÖNEMEZ"

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın "Ben şampiyon yapmaya geliyorum" söylemine cevap veren Başkan Koç, "Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez? CAS'ta kaç tane dava çözmek durumunda kaldık. Çok şükür şu anda tek bir davamız yok. Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Günü geçmiş ne borçlar ödedik biz. Bu nasıl bir nankörlüktür, sanki hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak. Ben borca karışmam sadece şampiyon yapmaya geliyorum. Bu nasıl bir popülist söylemdir?" şeklinde konuştu.

"BUNLARIN HEPSİ OLAĞANÜSTÜ ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİĞİ SÜRECE TAKIMDA MUHAFAZA EDİLECEK"

Başkan Koç, tekrardan seçilmesi durumunda futbol A takımında sportif direktörlük görevi üstlenen Mario Branco ile devam edeceğini bir kez daha yineleyerek, "Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Branco, bu sene de bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar yapmış vaziyette. Aslında çok eksiğimiz yok. İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bunların hepsi olağanüstü astronomik teklif gelmediği sürece takımda muhafaza edilecektir" ifadelerini kullandı.

"O CAM TAVANI BİR KERE KIRDIĞIMIZDA ŞAMPİYONLUKLAR ARKA ARKAYA GELECEK"

Önümüzdeki yıl daha güçlü bir kadro kuracaklarını tekrardan vurgulayan Koç, "Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok kaliteli. Kadromuzun kalitesi nereden belli? Şu anda kadromuza olan ilgiden. Fenerbahçe'nin nokta atışı yaptığı transferler nereden belli? Fenerbahçe'nin yakaladığı gelirlerden belli. Son 2 yıldaki dönüşümü sizler de görüyorsunuzdur. Tünelin sonunda ışığın kocaman parladığını hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü biz hissediyoruz. Biz herkesi yendik, sistemi yenemedik ama önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz. O cam tavanı bir kere kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecek" dedi.

"FUTBOL A.Ş. YÖNETİM KURULUNDA GÜÇLÜ İSİMLERE YER VERECEĞİZ"

Futbol A.Ş. yönetim kurulunda yapılanmaya gideceklerini belirten Koç, "Çok kuvvetli bir yönetim kurulu kurduğumuza inanıyorum. Seçime üç gün kala nihai liste açıklanacak. Orada bir değişiklik olacak mı, bilmiyorum. Benim beklediğim bir değişiklik yok. Birileri çıkmak isterse ekleme yapacağız. Bir adım öteye gideceğiz. Erol Bey ve Fethi Bey, SPK başvurularını hazırladılar. Futbol A.Ş. yönetim kurulumuzda benzer şekilde bu yönetim kurulunda olduğu gibi güçlü isimlere yer vereceğiz. 2-3 haftada bürokratik işlemler tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

DHA