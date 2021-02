İrfan Can Kahveci'nin imza töreninde Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın kadrosuna dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile bir araya geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMA YAPTI

İrfan Can, "Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim sahada. Göksel Gümüşdağ başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, çok emek verdim. Onlar da bana çok emek verdi. Karşılığını aldığımı düşünüyorum. Sonrasında Ali Koç başkanımız buraya kadar geldi, ona da çok teşekkür ederim. Emre ağabeye çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." dedi.



Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen İrfan Can, "Bundan sonra sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can Kahveci izleteceğim inşallah. Onlar da beni sabırsızlıkla beklesin. Çünkü ben sahada olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



SELAHATTİN BAKİ: FENERBAHÇE'NİN ÇOK BÜYÜK ZAFERİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İrfan Can Kahveci transferinin açıklanmasının ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp televizyonuna, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takıma hayırlı uğurlu olmasını dileyen Baki, "Bu transferin asıl kahramanı öncelikle başkanımız Sayın Ali Koç ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu. Sayın Göksel Gümüşdağ'a da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Selahattin Baki, "Bu transfer gündeme geldiğinden beri herkes konuştu, İrfan hariç hemen hemen herkes konuştu. İşte İrfan'ın hangi takımı tuttuğu, tutmadığı hepsi polemik oldu. İrfan Can Kahveci kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe'sine kavuştu. Gerçekten çok mutluyuz. Ben de kaptanımıza (Emre Belözoğlu) çok teşekkür ediyorum, bu işte lokomotif görevi gördü ve işi bitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milli oyuncunun tüm ailesinin Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Fenerbahçe yöneticisi, "Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferi oldu bu. Fenerbahçe'nin bu büyüklük genleri ortaya çıktığı zaman bitiremeyeceği transfer yoktur. İrfan Fenerbahçe'sine kavuşmuştur. Hepsi teyitli, ailesi Fenerbahçelidir" ifadelerini kullandı.



EMRE BELÖZOĞLU: NİCE ŞAMPİYONLUKLAR, KUPALAR KAZANACAĞIZ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci transferinin açıklanmasının ardından kulüp televizyonunun Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 17 numaralı çubuklu formasını İrfan Can Kahveci'ye takdim ederken yaptığı açıklamada, "Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyorum İrfan Can Kahveci'ye. İnşallah efsane çubuklumuzu nice seneler terleteceksin. İrfan Can'ın gelişimine bire bir şahit olmuş bir eski takım arkadaşı, bir ağabeyi olarak ona kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah nice şampiyonluklar, kupalar beraber kazanacağız." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, "Emre abi güzel dileklerin için çok teşekkür ederim. İnşallah ben de bu efsane çubuklu formamızın sahada hakkını vermeye çalışacağım." ifadelerini kullanırken, Emre Belözoğlu, "İnşallah abiciğim, Allah utandırmasın hepimizi, hem sizin için hem bizim için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



"CAMİANIN AYAKTA DURMASININ SEBEBİ ALİ KOÇ'TUR"

"İrfan Can bundan sonra hem milli takımımız hem de Fenerbahçe'miz için çok güzel maçlar oynayacaktır." diyen Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncuların gelişiminde çok büyük etkisi olan Başakşehir Kulübüne de teşekkür etmek gerekiyor. Sayın Göksel Gümüşdağ başkana ve Sayın Ali Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler ve Göksel başkanımızla görüştük. Kendisinin de çok büyük emeği var. İki buçuk senedir de camiamızın ayakta durmasının yegane sebebi Sayın Ali Koç'tur. Her transferde de başrol olduğunu söylemem gerekiyor. Kendisi olmasaydı biz bunların hiçbirini başaramazdık. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. İrfan Can'a tekrar ailemize hoş geldin diyorum. Allah utandırmasın."

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin hem nişanlısının hem de bütün ailesinin Fenerbahçeli olduğunu da sözlerine ekledi.