İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü

Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeliler Günü’nde 2'nci kez baba oldu.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci’nin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Kahveci çifti, Ata adını verdikleri ikinci oğullarını Dünya Fenerbahçeliler Günü’ne denk gelen 19.07.2024 tarihinde dünyaya getirdi. Sarı-lacivertli kulüp de yaptığı açıklama ile Kahveci çiftini tebrik etti.

DHA