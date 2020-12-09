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  4. 09 Aralık 2020 22:35

Irkçılık nedeniyle ertelenen maçta Başakşehir PSG'ye 5-1 mağlup oldu

Pierre Webo'ya karşı takınılan ırkçı tavırlar nedeniyle dün akşam ertelenen ve bugün tamamlanan maçta temsilcimiz Başakşehir PSG'ye 5-1 mağlup oldu.

Irkçılık nedeniyle ertelenen maçta Başakşehir PSG'ye 5-1 mağlup oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynandı.

H grubunda temsilcimiz Başakşehir, dün yaşanan olayların ardından ertelenen maçta konuk olduğu Paris Saint Germain'e 5-1 yenilerek Avrupa macerasına son verdi.

NEYMAR HAT-TRİCK YAPTI
Fransız takımınının gollerini 21, 38 ve 50'de Neymar, 42'de penaltıdan ve 62'de Kylian Mbappe kaydederken, Başakşehir'in tek golü 57'de Mehmet Topal'dan geldi.

PSG, bu sonuçla gruptan lider olarak çıktı.

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