İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

Shakhtar karşısında oyuna giren 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe formasıyla maça çıkan en genç oyuncu unvanına sahip oldu

İsak Vural, Fenerbahçe tarihinde bir maçta forma giymiş en genç oyuncu oldu. İsmail Kartal'ın Shakhtar maçında Arda Güler'in yerine oyuna aldığı 15 yaşındaki isim Fenerbahçe tarihine geçti.

ARTIK REKOR ONUN

İsak Vural, Fenerbahçe tarihinin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu. (15 yıl 10 ay 23 gün)