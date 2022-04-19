  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti

Shakhtar karşısında oyuna giren 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe formasıyla maça çıkan en genç oyuncu unvanına sahip oldu

İsak Vural, Fenerbahçe tarihinde bir maçta forma giymiş en genç oyuncu oldu. İsmail Kartal'ın Shakhtar maçında Arda Güler'in yerine oyuna aldığı 15 yaşındaki isim Fenerbahçe tarihine geçti.

ARTIK REKOR ONUN

İsak Vural, Fenerbahçe tarihinin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu. (15 yıl 10 ay 23 gün)

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe isak vural oyuncu genç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyanın hedefinde Bakan Soylu var
Cumhur İttifakı'nda sığınmacı çatlağı! Bahçeli: ''Bayramda giden geri dönmesin''
Petrol yine uçtu! Benzin ve motorine yeni zam geliyor
''Suriyeli bir kardeşimiz'' daha İstanbul'da dehşet saçtı: 3 çocuğu rehin aldı
7 farklı kurumdan altın fiyatları için 7 farklı tahmin
Bir zorunlu Türk Lirası hamlesi daha!
Nobel ödüllü bilim insanından oruç için dikkat çeken açıklama
İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru
Yargıtay'dan fahri trafik müfettişleri için emsal karar
Maskelere veda vakti! İki alan hariç her yerde maske zorunluluğu kalkıyor