iskenderunspor'da Jan Olde Riekerink dönemi sona erdi

İskenderunspor, Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İskenderunspor, 2021 yılından bu yana kulüpte CEO olarak görev yapan Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi ile bu ayrılığın gerçekleşmiş olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

Açıklama metninin sonundaki 'Ayrılıklar da sevdaya dahildir' cümlesi de dikkat çeken bir diğer unsur oldu.