Isla, Harun Tekin ve Andre Ayew Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, 2-0'ık galibiyetle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sahaya 3 puan düşüncesiyle çıktıklarını belirten Isla, takımın ihtiyaçlarına göre davranmak mecburiyetinde olduğunu ve bu yüzden Erwin Koeman'a orta sahada görev alabileceğini söylediğini ifade etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Isla, “Benim için ilk planda her zaman takım gelir. Önce takımı düşünmek mecburiyetindeyiz. Zor bir dönemdeyiz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puandı. Bu düşünceyle sahaya çıktık. Takımın ihtiyaçlarına göre davranmak mecburiyetindeyim. Takımda sakat ve cezalılar var. Bu durumların sonucunda orta sahada oynamam gerekti. Marsilya’da oynarken 20 maçın üzerinde orta sahada, o bölgede forma giymiştim. Sadece orada böyle bir durum söz konusu olmuştu. Orada oynadıktan sonra bu akşam orta sahada görev aldım ve elimden gelenin en iyisini yaptım” dedi.

Isla, orta sahada görev alması konusunda ise şöyle konuştu: “Hocamızla konuştum. Takımın ihtiyacı olursa orta sahada da oynayabileceğimi söyledim. Az önce söylediğim sebeplerden kaynaklanıyor; cezalılar var, sakat oyuncular var. Eğer bir eksik varsa orada takıma katkı vermeye gayret göstereceğimi söyledim. Zaten Şener’le yoğun bir rekabet içindeyiz. İkimiz de sahada olmak için yüzde yüzümüzü veriyoruz. Bu rekabetten büyük keyif alıyorum. O Türk milli takımında oynayan bir oyuncu, ben Şili milli takımında oynayan bir oyuncuyum. Gerçekten çok üst düzey bir rekabet var aramızda. Hocamız bilsin istedim. Ona bu bilgiyi aktardım. Takıma katkı vermeye çalıştım ve sahada elimden geleni yaptım”

HARUN: GOL YEMEDEN KAZANMAK GÜZEL

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Harun Tekin, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

“Kazandığımız için mutluyuz” diyen Harun, “Maça çok baskılı başladık, 2 de gol bulduk. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu edeceğiz inşallah. Son 3 maçtır takım olarak mücadele ediyoruz. Gol yemeden kazanmak güzeldi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah performansım devam eder” ifadelerini kullandı.

AYEW: COCU'NUN İYİ BİR TARZI VARDI

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Andre Ayew, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ayew şöyle konuştu: "İyi bir maç çıkardık. Maça iyi başladık. Aytemiz Alanyaspor’un kesinlikle her an oyunun kaderini değiştirebilecek çok iyi oyuncuları var. Biz de şu anda iyi bir periyottayız. Galatasaray’la berabere kaldık, Anderlecht’i yendik. Dolayısıyla bugün özgüvenli bir şekilde geldik. İyi oynadık, iyi savaştık, kompakt bir görüntü sergiledik. Takım arkadaşlarımı daha iyi tanımaya, onların hareketlerini daha iyi görebilmeye başladım. Onlar da aynı şekilde beni daha iyi tanımaya başladı. Bu şekilde devam edersek Fenerbahçe'yi daha iyi yerlerde göreceğiz".

Ayew takımdaki teknik sorumlu değişikliği ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Cocu’nun da çok iyi bir tarzı vardı. Biz onun zamanında da elimizden gelenin en iyisini yapmayı denedik ama işler iyi gitmedi. Koeman göreve geldikten sonra işler biraz daha iyi gitmeye başladı. Futbol bu şekildedir. Biz Cocu varken de Koeman varken de her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık sahada. Futbol bu şekilde, kafanızı kaldırıp yolunuza devam etmeniz gerekir. 3 maç iyi bir grafik sergilemiş gibi gözüksek de ligdeki pozisyonumuz hala çok iyi değil. Bu şekilde devam edip önümüzdeki zor maçlarda çıkışımızı sürdürmemiz gerekiyor".

