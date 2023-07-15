  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İsmail Kartal Rodrigo Becao transferinin bittiğini duyurdu

İsmail Kartal Rodrigo Becao transferinin bittiğini duyurdu

İsmail Kartal Rodrigo Becao transferinin bittiğini duyurdu
Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaştıklarını duyurdu.

Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup turnuvasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, transfer çalışmalarına değinerek, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

BECAO’NUN TRANSFERİ BİTTİ

Takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna ise Kartal, "Döndüğümde bu akşam İstanbul'da tesislerde kalacağız arkadaşlarımla beraber. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetime sunacağım." ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Rodrigo Becao transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine zamla yatıp, zamla kalktık: Benzine dev zam!
Yeşilçam'ın efsane güzelinin son halini görenler tanıyamadı
Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı
15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı
İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı
Galatasaray-Austria Wien maç sonunda ortalık karıştı
İstanbul'un tamamı yabancı uyruklulara kapatıldı
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı
İngiliz otomotiv devinin yeni elektriklisi ve ''gelmiş geçmiş en güçlü aracı'' Türkiye'ye geliyor
Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor