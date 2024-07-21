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İsmi Beşiktaş ile anılan Di Maria için resmi açıklama geldi

İsmi Beşiktaş ile anılan Di Maria için resmi açıklama geldi
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, listesinde yer alan Angel Di Maria hakkında resmi bir açıklama yaptı.

İsmi uzun bir süredir Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria için Benfica Başkanı Rui Costa bir açıklamada bulundu.

1 YILLIK ANLAŞMA

Oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rui Costa, kısa süre içinde 1 yıllık yeni sözleşmenin imzalanacağını duyurdu.

Copa America sebebiyle tatilde bulunan Di Maria, tatilini bitirdikten sonra Portekiz ekibiyle sözleşmesini uzatacak.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.

Etiketler Beşiktaş Di Maria açıklama
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