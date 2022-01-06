İspanya devi milli futbolcumuz için devrede

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, La Liga devi Atletico Madrid'in radarına girdi.

Geçen sezon Lille formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Zeki Çelik, Fransız ekibine veda etmeye hazırlanıyor. İspanyol devi Atletico Madrid, milli futbolcumuz için kesenin ağzını açmaya hazır.

15-20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARACAKLAR

Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Atletico diğer seçenekleri de masada tutarken alternatif isimler arasında Nelson Semedo ve Pedro Porro yer alıyor.