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  5. 15 Haziran 2017 15:33

''Arda Turan yüzde 80 takımdan ayrılacak''

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcu Arda Turan önümüzdeki sezon Arsenal, Galatasaray ya da Çin takımlarından birine gidecek.

''Arda Turan yüzde 80 takımdan ayrılacak''
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Barcelona'da yayınlanan ve Barcelona Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, kulüpten bu yaz transfer döneminde ayrılması muhtemel oyuncuları sıraladı.

Kulübün 10 futbolcuyla vedalaşabileğini belirten gazeteye göre yolların ayrılması kesin olan dört isim var. Bunlarla ilgili tek belirsizlik, "Kiralık mı gidecekler, bonservisleriyle mi gidecekler?" şeklinde... Sport'un haberinde "Ayrılık % 100" denilen dört isim Douglas Pereira, Thomas Vermaelen, Munir El Haddadi ve Cristian Tello...

Ayrılık oranları % 80 olarak verilen ve "Neredeyse kesin" denilen futbolcular ise Arda Turan ve Sergi Samper olarak gösterildi. Arda hakkında "Orta saha oyuncusu Barcelona'da iyi bir dönem geçirmedi. Ve adı transfer listesinde... Arsenal, Galatasaray ve Çin Süper Ligi'nden bazı takımlarla adı anılıyor. Barça'nın arzusu Arda'yı satarak iyi bir bonservis bedeli almak ve maaş sepetini rahatlatmak. Arsene Wenger Barcelona'nın 30 milyon Euro bonservis talebini yüksek buldu. Sözleşmesi 2020'ye kadar sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

"Gelecekleri belirsiz" diye nitelenen futbolculardan Jeremy Mathieu'nun ayrılık olasılığı % 50; Aleix Vidal, Rafinha ve Lucas Digne'nin ise % 40 olarak yazıldı.

barcelona , ayrılık , transfer , Arda Turan