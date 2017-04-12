Arda Turan'dan Barcelona'ya müjdeli haber !

Juventus yenilgisi sonrası Barcelona, 15 Nisan’da Real Sociedad ile oynanacak maçın hazırlıkları moralsiz başlarken, sakatlığı bulunan Arda Turan’dan ise iyi haber var.

Arda Turan, antrenmanda takımla birlikte çalışmaya başladı. Hatırlanacağı gibi Arda Turan, Türkiye Milli Futbol Takımı’nın Moldova ile oynadığı hazırlık maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı.

Yıldız oyuncunun, sağ kasığındaki yaralanma sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti. Ligdeki Granada, Sevilla ve Malaga maçlarında forma giyemeyen Arda Turan, Devler Ligi'ndeki Juventus karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı.

Real Madrid maçınca oynayabilir

Real Sociedad maçında oynaması zor görünen Arda’nın, 23 Nisan Pazar günü Real Madrid ile oynanacak derbi maçta forma giyme ihtimali daha yüksek görünüyor.

29 yaşındaki Arda Turan bu sezon 13 gol atıp 6 asiste imza attı. 1 kez sarı kart gören Arda ilk 11’de ise 19 kez yer almıştı.