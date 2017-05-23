Beşiktaş Dudu ile anlaşmaya vardı !
Ozan Tufan gözaltına alındı !
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı !
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabilir !
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabilir !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 23 Mayıs 2017 15:57

Arda Turan'ın yeni hocası Ernesto Valverde

Milli yıldızımız Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'da takımdan ayrılacak Luis Enrique'nin yerine Athletic Bilbao'nun hocası Ernesto Valverde getirilecek.

Arda Turan'ın yeni hocası Ernesto Valverde
A+ A-

Katalan devi Barcelona'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı netlik kazandı.

Milli futbolcumuz Arda Turan'ın da formasını giydiği La Liga ekibinde Luis Enrique'den boşalacak koltuğa 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde oturacak.

Enrique, Barça'nın başında son karşılaşmasına 27 Mayıs tarihinde Alaves'e karşı Kral Kupası finalinde çıkacak.

Kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni teknik direktörün 29 Mayıs tarihinde açıklanacağını duyurmuştu.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen 53 yaşındaki Valverde için bu bir geri dönüş anlamına geliyor.

Deneyimli hoca, teknik adamlık kariyerinde Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.

2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-07 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynadı.

Ernesto Valverde , Barcelona