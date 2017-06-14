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  5. 14 Haziran 2017 10:04

Asensio'nun serbest kalma bedeli 350 milyon euro

Real Madrid genç yeteneği Marco Asensio'nun sözleşmesini yeniledi. Yıldız ismin serbest kalma bedeli dudak uçuklattı: 350 milyon euro...

Asensio'nun serbest kalma bedeli 350 milyon euro
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Real Madrid, Aralık 2014'te Mallorca'da oynarken imza attırdığı, bir sezon da Espanyol'a kiraladığı 21 yaşındaki Marco Asensio'nun sözleşmesini yeniledi. Genç yıldızın serbest kalma bedeli 350 milyon Euro'ya yükseltildi

Marca Gazetesi, Real Madrid'in Marco Asensio'nun sözleşmesini yenilediğini, resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağını yazdı. Marca, 21 yaşındaki forvetin serbest kalma bedelinin yeni sözleşmede 350 milyon euroya yükseltileceğini öne sürdü.

Bu sezon La Liga'da Real madrid'in ilk ve son golünü atan Asensio, teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki kadroda beklenenden çok daha önemli bir rol üstlendi. 23'ü ligde olmak üzere toplam 37 maçta görev yaptı ve bunlarda 9 gol kaydetti.

2014 Aralık ayında Mallorca'da oynarken Real Madrid'e imza atan Asensio, bir yıl Espanyol'da kiralık oynadıktan sonra, Zidane'ın ısrarıyla sezon başında kadroya dahil edilmişti.

Ntvspor

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