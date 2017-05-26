Beşiktaş, Rooney için devreye girdi
Galatasaray, Gabriel Barbosa ile anlaştı
Antalyaspor’dan Jose Sosa bombası
Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin gözdesi Perez'in ilk tercihi...
Fenerbahçe'nin gözdesi Perez'in ilk tercihi...
İşte Veli Kavlak’ın yeni adresi
İşte Veli Kavlak’ın yeni adresi
Fenerbahçe’den Galatasaray’a başsağlığı mesajı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a başsağlığı mesajı
Beşiktaş play-off'ta yolu yarıladı !
Beşiktaş play-off'ta yolu yarıladı !
Panathinaikos başkanı Obradovic'e savaş açtı
Panathinaikos başkanı Obradovic'e savaş açtı
Suat Kaya'ya İngiltere'den sürpriz teklif
Suat Kaya'ya İngiltere'den sürpriz teklif
Fenerbahçe bayrağının yanına Beşiktaş bayrağı !
Fenerbahçe bayrağının yanına Beşiktaş bayrağı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İspanya Ligi
  5. 26 Mayıs 2017 09:53

Atletico Madrid'den Griezmann açıklaması

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Griezmann'a teklif olmadığını açıkladı.

Atletico Madrid'den Griezmann açıklaması
A+ A-

Manchester United ile ismi geçen Antoine Griezmann için Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo, İngiliz ekibiyle görüşmediklerini açıkladı.
 
Geçtiğimiz günlerde Manchester United'da oynama ihtimalini 10'da 6 olarak yorumlayan Antoine Griezmann için Atletico Madrid'den açıklama geldi.

"TEKLİF YOK"

İspanya'da katldığı radyo programına konuşan Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo, "Griezmann'a teklif yok. Serbest kalma bedelini (110 milyon euro) kimsenin ödeyeceğini sanmıyorum. Kimsenin de bunu yapmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ"

Griezmann ile 2021'e kadar sözleşmelerinin bulunduğunu hatırlatan Cerezo, "Griezmann, Atletico Madrid'in oyuncusu ve 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor. Bana hiç ayrılmak istediğini söylemedi." şeklinde konuştu.

GRIEZMANN'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'a transfer olma ihtimali hakkında konuşan Griezmann, "Sanırım önümüzdeki iki hafta içerisinde belli olacak. Yüzde vermek gerekirse Manchester United'da oynama ihtimalim 10 üzerinden 6" ifadelerini kullanmıştı.

Sporx

Griezmann , Atletico Madrid Griezmann , transfer