Atletico Madrid'den Griezmann açıklaması

Manchester United ile ismi geçen Antoine Griezmann için Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo, İngiliz ekibiyle görüşmediklerini açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde Manchester United'da oynama ihtimalini 10'da 6 olarak yorumlayan Antoine Griezmann için Atletico Madrid'den açıklama geldi.

"TEKLİF YOK"

İspanya'da katldığı radyo programına konuşan Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo, "Griezmann'a teklif yok. Serbest kalma bedelini (110 milyon euro) kimsenin ödeyeceğini sanmıyorum. Kimsenin de bunu yapmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ"

Griezmann ile 2021'e kadar sözleşmelerinin bulunduğunu hatırlatan Cerezo, "Griezmann, Atletico Madrid'in oyuncusu ve 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor. Bana hiç ayrılmak istediğini söylemedi." şeklinde konuştu.

GRIEZMANN'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'a transfer olma ihtimali hakkında konuşan Griezmann, "Sanırım önümüzdeki iki hafta içerisinde belli olacak. Yüzde vermek gerekirse Manchester United'da oynama ihtimalim 10 üzerinden 6" ifadelerini kullanmıştı.



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