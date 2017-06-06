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  5. 06 Haziran 2017 11:31

Bale, Manchester United’i reddetti

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Gareth Bale, futbol hayatına İspanyol takımında devam etmek istiyor.

Bale, Manchester United’i reddetti
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Real Madrid’in yıldız oyuncusu Gareth Bale, futbol hayatına İspanyol takımında devam etmek istiyor.

Eflatun-Beyazlılar ile birlikte üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Bale, kendisini transfer etmek isteyen Manchester United’ın teklifini geri çevirdi.

İspanya’da mutlu olduğunu dile getiren Galli yıldızın geleceğini ise teknik direktör Zinedine Zidane tayin edecek. Final maçı hakkında konu ile ilgili soruları cevapsız bırakan Fransız teknik adam, kararı yaz aylarında vereceğini söyledi.

Fanatik

Gareth Bale , transfer , Manchester United