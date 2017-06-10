Barcelona forması giyenlere 15 yıl hapis

Katar’a ablukanın başını çeken ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), üzerinde Katar Havayolları'nın reklamını taşıyan Barcelona formaları giyenlere hapis cezası verilebilir.

Geçen hafta BAE başsavcısı Hamad el Şamsi Katar'a sempati gösteren ya da BAE'nin tutumunu eleştiren sosyal medya ya da farklı platformlardaki her tür yoruma yaptırım geleceğini açıklamıştı. Buna göre 15 yıla kadar yargılanmanın yanısıra 500 bin dirhem (yaklaşık 477 bin TL) para cezası da verilebilir.

Ülkede Barcelona formasına yönelik sansür şimdiden başladı.





Katarlı bir blogger bir alışveriş merkezinde çektiği fotoğrafı Twitter’da paylaşınca ortaya çıktı. Fotoğrafta, AVM’de bulunan Barcelonalı yıldızların fotoğrafının üzerindeki Katar Havayolları yazısını beyaz kağıtlarla kapattıkları görülüyor.

Barcelona futbol takımının Katar Havayolları ile sponsorluk anlaşması 30 Haziran’da sonra eriyor. 2017-1018 sezonu için takım Japon e-ticaret sitesi Rakuten ile yeni bir anlaşma imzaladı bile. Ancak yine de takımın pek çok taraftarında Katar Havayolları’nın isminin yazılı olduğu formalara sahip.