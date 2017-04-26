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  1. 26 Nisan 2017 22:52

Barcelona Osasuna'ya gol yağdırdı: 7-1 !

Barcelona, Arda Turan'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Osasuna'yı 7-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Barcelona Osasuna'ya gol yağdırdı: 7-1 !
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Hafta sonu El Clasico'da Messi'nin kariyerindeki 500. golüne ulaştığı gecede Real Madrid'i deviren Barcelona, sahasında ligin dibindeki Osasuna'yı ağırladı.

Milli futbolcumuz Arda Turan'ın ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakikada mücadele ettiği maçta Katalan ekibi gol oldu yağdı.

Arjantinli futbolcu Javier Mascherano'nun 7 yıllık Camp Nou kariyerinde ilk golünü attığı gecede sahadan 7-1'lik skorla galip ayrılan Barcelona, zirve iddiasını sürdürdü.

Mascherano'nun yanı sıra Andre Gomes, Messi ve Alcacer 2'şer golle farklı galibiyete katkıda bulunurken, Messi Barcelona'daki gol sayısını 502'ye çıkardı.

Barcelona'nın tek golünü Roberto Torres kaydetti.

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barcelona , la liga , osasuna